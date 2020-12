Tiramani: «Sulla casa di riposo Sant'Anna allarmismo senza fondamento. Ecco i dati»

Con una nota congiunta del sindaco Paolo Tiramani e del presidente Pierluigi Moretta, il Comune di Borgosesia interviene per smontare il caso nato nei giorni scorsi in città, dopo un post pubblicato da una pagina Facebook che scriveva nel quale era scritto: “Chiediamo chiarimenti sulla situazione attuale nella casa di riposo della nostra città (…) circolano da giorni informazioni e DATI UFFICIOSI molto preoccupanti”.

«Un'illazione pubblicata su una pagina Facebook ha generato dubbi sulla nostra Casa di Riposo, che invece è sempre stata e rimane un punto di forza dei servizi sociali del nostro territorio, con una gestione attenta e responsabile, oltre che profondamente umana, degli ospiti e delle loro problematiche. Occorre dunque immediatamente fare chiarezza: opinioni spacciate per fatti, come nel caso in questione, possono creare situazioni spiacevoli e dannose», attacca il sindaco.

A fornire i dati è il presidente Moretta: «Attualmente gli ospiti positivi al Covid sono 21, molti dei quali asintomatici e in attesa di esito di tampone molecolare per la fine dell'isolamento; la situazione è assolutamente sotto controllo. Viene effettuato il monitoraggio quotidiano in struttura, settimanalmente vengono eseguiti tamponi rapidi agli anziani e tamponi molecolari agli ospiti positivi per disporre la fine del percorso terapeutico e dell’isolamento. Tutti i dati vengono trasmessi all’Asl con due report alla settimana e tali informazioni vengono fornite anche a tutte le famiglie dei nostri ospiti».

Quanto alla situazione relativa ai decessi, Moretta precisa che: «Nel corso del 2020 abbiamo perso alcuni pazienti, affetti da patologie molto serie e quindi già gravemente compromessi, ai quali è stato post mortem diagnosticato anche il Covid: si tratta del 13% dei nostri ospiti (la struttura di Sant'Anna è accreditata per 104 posti letto, ndr) a fronte di una media nazionale che si attesta tra il 15 e il 17%. Chi conosce la realtà delle case di riposo sa che questo è un dato normale, per quanto doloroso. Nel rispetto delle famiglie dei nostri ospiti – spiegano da Sant’Anna – chiediamo che si sia molto precisi e attenti nel fornire informazioni. Chi ha creato l’allarme, ha avuto fretta di scrivere, ma non ci ha mai interpellato per sapere come stavano le cose e questa è una grave mancanza di rispetto».

Insomma, non ci sono misteri: anche la Casa di Riposo di Sant’Anna sta combattendo contro il virus, come tutte le persone del mondo: «Come vedete, coloro che hanno familiari ospitati all’interno della Casa di Riposo Sant’Anna – aggiunge Paolo Tiramani – sono informati puntualmente, così come l’Asl. Speculare su una casa di riposo per avere qualche like in più (tra l’altro missione miseramente fallita dalla pagina in questione) è davvero inqualificabile. Queste persone non si rendono conto che colpiscono le famiglie dei ricoverati, creando in loro timori ingiustificati per l’accudimento dei loro cari. Invito dunque – conclude il sindaco – coloro che vogliono giocare a fare i giornalisti a verificare bene le informazioni che diffondono, perché una notizia falsa può creare danni reali, e non è accettabile».

In questo quadro va registrata la reazione di molti familiari di ospiti della casa di riposo, che sui social hanno voluto rispondere alle sgradevoli insinuazioni con espressioni di stima e supporto alla struttura borgosesiana. ecco alcuni dei loro post: "Le persone che hanno familiari dentro la struttura sono sempre, e ribadisco sempre, al corrente di tutto” (CB), “La gestione della casa di riposo è fantastica” (KS EM) e poi c’è chi scrive: “Gli unici a dover avere informazioni sulla casa di riposo sono i familiari – e sono informati – per il resto è solo morbosa curiosità” (FG e CC).

«Sono sempre stato e sempre sarò grato a chiunque segnali situazioni non adeguate, così come sono sempre disponibile a fornire ai cittadini le delucidazioni che ritengono necessarie – conclude Tiramani – ma mi auguro che in futuro non si verifichino più episodi come questo, che certo non aveva lo scopo di far funzionare meglio le cose, ma semplicemente quello di allarmare i borgosesiani toccandoli nella sfera degli affetti familiari».