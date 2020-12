Modesto: Ho 25 giocatori e da tutti e 25 pretendo e ottengo sempre il massimo

«La crisi societaria che sta vivendo il Livorno ha fatto sì che la squadra abbia reagito. Ha un ottimo allenatore e calciatori che l'anno scorso giocavano in serie B. Noi dovremo giocare con attenzione e cattiveria, cercando di vincere i duelli» dice Francesco Modesto, alla consueta conferenza stampa della presentazione della gara, in programma domani.

Domanda: la Pro sembra soffrire quando è in svantaggio. Non ha mai ribaltato il risultato.

«Può essere. Ma contro l'Albinoleffe la reazione c'è stata»

Due parole su questa partita.

«Per me abbiamo guadagnato un punto perché, lo ripeto, la squadra non ha mai mollato. Non è facile, quando attacchi, giocare se i tuoi avversari giocano con dieci elementi dietro la linea della palla. Abbiamo preso un gol su calcio piazzato, certo, vedremo di non commettere più errori analoghi, ma c'è un dato di fatto, che riguarda tutte le squadre: le realizzazioni su palle inattiva stanno aumentando. Del resto anche noi abbiamo segnato su punizione.»

Altra domanda. Sulla panchina. Borello e Auriletto hanno risposto bene.

«Ho una rosa di venticinque giocatori e da tutti e venticinque pretendo il massimo. Ma così è sempre stato. Chi entra non entra mai svogliato, ma dà il massimo. È successo anche contro l'Albinoleffe.»

C'è stato qualche errore di troppo, giusto?

«Giusto. Quando un giocatore è stanco, e può succedere, deve imparare a fare le cose più semplici. Deve gestirsi, insomma. E questo l'ho vissuto anche io, da calciatore.»

Ancora una buona partita di Clemente. Bravo a proporsi, ma ancor più bravo nelle chiusure. Una curiosità: potrebbe giocare nel terzetto, dietro?

«Potrebbe, ma dietro ho giocatori importanti, come Hristov e Auriletto, che hanno caratteristiche diverse. In determinate partite, comunque, anche Clemente potrebbe fare il difensore puro.»

Blaze, infine. Qualche errore, ma se Rolando avesse segnato sul cross che gli ha pennellato, e se l'arbitro avesse concesso il rigore quando è stato atterrato... sarebbe stato da otto in pagella.

«Lo conosco bene, perché l'ho allenato nel Rende. È un giocatore che ha forza e velocità, bravo nell'uno contro uno. È normale che pecchi in fase di impostazione. Nel ruolo comunque sono ben coperto. Iezzi è giovane, ma sembra un giocatore esperto. E poi c'è Petris, che può fare molto di più considerando la forza che ha. Le scelte, insomma, non mi mancano.»