Pozzolo: «Le Stanze degli Abbracci sono fuori luogo: lo dice il presidente delle strutture per la terza età»

Arriva via Facebook la risposta dell'assessore Emanuele Pozzolo alla nuova scia di polemiche relative alla Stanza degli Abbracci (offerta da Carlo Olmo ma rifiutata dal CdA della Casa di Riposo e "bocciata" dall'amministrazione comunale).

«Le Stanze degli Abbracci sono fuori luogo - attacca Pozzolo replicando a un comunicato del Pd -: e non lo dico io, ma nientemeno che il dottor Alberto De Santis, presidente nazionale di Anaste (Associazione nazionale delle strutture della terza età) in un'intervista rilasciata al Messaggero: dunque, in nome del principio di precauzione, davanti a crescenti contagi Covid-19 nelle Rsa, c’è chi preferisce la tutela della salute degli anziani rispetto al buonismo urlato».

Pozzolo, respingendo al mittente le accuse di insensibilità, attacca il Pd «che ancora una volta non ha saputo evitare una polemica strumentale e fuori luogo confondendo il principio di precauzione da applicare durante una pandemia con la crudeltà e l'insensibilità nei confronti dei nostri anziani. La nostra posizione è stata assolutamente a difesa della salute degli anziani, dei nostri nonni».

Per Pozzolo, sull'intera vicenda della Stanza degli Abbracci sarebbe stato montato un "caso" per fini strumentali: «attaccare l'amministrazione Corsaro, un'amministrazione che, da sempre, prima pensa ai risultati e poi alle parole. L'esatto opposto di quanto è stato fatto nei cinque anni precedenti».

QUI IL LINK DEL VIDEO