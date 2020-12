Spaventoso incidente sulla A26: automobilista incastrato tra le lamiere

Spaventoso incidente ieri sera, 14 dicembre, sull'A26, nel omune di Fontaneto d'Agogna. A rimanere coinvolta un'auto con a bordo due persone: una di queste è rimasta intrappolata all'interno dell'abitacolo; l'altra, invece, è riuscita a uscire autonomamente prima dell'arrivo dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Borgomanero.

La squadra ha provveduto a estrarre dalle lamiere il conducente consegnandolo al personale sanitario del 118, giunto sul posto insieme a due ambulanze e agli agenti della Polizia: le persone coinvolte sono state ricoverate in ospedale in codice giallo per le ferite riportate.