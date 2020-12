Addio ad Anna Vetulli, una vita tra scuola, sindacato e volontariato

Erano una coppia storica della sinistra vercellese, Carlo Truffa e Anna Maria Vetulli. Si erano conosciuti negli anni caldi della contestazione del '68, nella sede del Movimento studentesco in via Rosanna Re. Dopo una vita trascorsa insieme, a condividere battaglie e ideali, se ne sono andati a pochi mesi di distanza, in questo maledetto 2020. Carlo se ne è andato questa primavera, Anna - conosciutissima nel mondo della scuola e della politica - se n'è andata oggi, martedì 15 dicembre. Un anno maledetto per tanti e soprattutto per Barbara Truffa, figlia di Carlo e di Anna.

Nella vita, Anna Vetulli aveva lavorato come dipendente amministrativa nel mondo della scuola – che aveva lasciato nel 2011 per andare in pensione – ed era stata impegnata nel sindacato, nella Cgil scuola. Al mondo della scuola e del volontariato era rimasta legata: come segretaria dell'associazione Janusz Korczak, guidata da Mirella Carpanese, e impegnandosi nell'Auser e nel Centro Territoriale del Volontariato per prestare servizio a favore delle persone anziane. Proprio attraverso l'Auser, Anna Vetulli aveva promosso un'attività che coinvolgeva gli studenti delle superiori in qualità di animatori di incontri con gli anziani ospiti della Casa di Riposo di piazza Mazzini. Dal 2017 e fino allo scorso inverno, inoltre, si era occupata della struttura per anziani come componente del Consiglio di Amministrazione guidato da Luigi Di Meglio, nominata tra i rappresentanti comunali.