Lavori in corso, variazioni al traffico in corso De Rege

Temporaneo senso unico, iin un tratto di corso De Rege, in funzione dei lavori di rifacimento condotta gas, dal giorno 16 al giorno 18 dicembre. Sul tratto di corso De Rege ricompreso tra via Bezzecca e la rotatoria di corso Bormida sarà istituito a senso unico di marcia in direzione centro città. I veicoli diretti verso il rione Cappuccini saranno deviati su idonei percorsi alternativi.

La linea urbana 2 del trasporto pubblico locale diretta verso il rione Cappuccini, subirà la seguente deviazione di itinerario: via Massaua – corso Salamano – piazza Sardegna- corso Tanaro – corso Bormida – corso Papa Giovanni Paolo II – percorso ordinario. Il percorso di ritorno, dal rione Cappuccini al centro città non subirà modifiche.