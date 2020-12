Biud10: dai panettoni 16.500 euro per il nuovo progetto solidale

«Ancora una volta il vostro immenso contributo ci ha permesso di raggiungere un importante traguardo: quest’anno abbiamo distribuito ben 4.000 panettoni, un numero davvero notevole. L’iniziativa natalizia Biud10 ha permesso alla nostra Associazione di raccogliere 16.500 euro di utile netto che verranno destinati al progetto 2021».

Per evitare problemi legati al Covid, la distribuzione dei panettoni prenotati avviene nella sede di via Verdi, secondo le seguenti modalità: in settimana (orario ufficio) previo avviso anche il giorno stesso a uno dei seguenti recapiti: info@biud10.org; telefono 0161/218860; whatsapp: 347/4966387. Il sabato mattina dalle 9 alle ore 12.30 (senza preavviso).