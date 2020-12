Continua il momento No-vara

Si chiude la quindicesima giornata, dai campi non sono mancate le emozioni e le sorprese. La Pro Vercelli si affida al piede fatato del Pittor Emmanuello, il Novara continua a vivere un momento negativo ed i Grigi affossano la Juventus. La lotta Playoff si fa più viva e le squadre in zona salvezza fremono.

I risultati di giornata

Le 20 squadre, al termine dei 90 minuti regolari di gioco, registrano i seguenti risultati: ad aprire le danze della giornata è il Como contro la Carrarese. I padroni di casa si impongono per 2-1: l’ex Pro Massimiliano Gatto dopo pochi secondi dal fischio d’inizio porta in vantaggio i suoi. Pareggia Caderini al minuto 38 ma è Arrigoni ad avere la zampata più decisiva di tutti e regala tre punti importanti per il percorso del cammino del Como che, supera la Pro, e si porta al secondo posto con 28 punti totali (più uno dalla Pro che deve recuperare la partita contro il Livorno ed a meno quattro dalla costante Renate). Pareggio pieno di emozioni quello andato in scena al Piola di Vercelli tra Pro ed Albinoleffe: 2-2 il finale, 2 gol per tempo, ed un Emmanuello che – con classe e personalità – ha siglato un assist di pregevolissima fattura ed una rete fondamentale.

Continua il momento d’oro del Renate: dodicesimo risultato utile e meritato primo posto. Il match in trasferta contro l’Olbia però termina sul risultato di 2-2: è l’ex Pro Vercelli Daniele Ragatzu che, dopo una splendida doppietta, regala ai suoi un importante punto in chiave salvezza e fa un piccolo regalo ai vercellesi. Allo splendido Renate non bastano le reti dei soliti Kabashi e Galuppini. Continua il momento no dall’altro lato del Sesia: gli azzurri del Novara escono con le ossa rotte dopo la difficile trasferta conto la Pergolettese. Villa e l’ex Pro Kevin Varas condannano il Novara alla sesta sconfitta stagionale: 2-0 il risultato finale.

Esce vittoria l’Alessandria nel derby al Moccagatta contro la Juventus U23. A decidere la partita, nemmeno a dirlo, è bomber Eusepi che – al minuto 80 – trova il modo per superare il portiere bianconero, classe 2002, Bucosse. 26 punti totali per i Grigi, quarto posto e posizionamento sopra la Juventus che scala al quinto posto in classifica con 25 punti. Fondamentale vittoria della Lucchese nello scontro salvezza contro il Piacenza: è Flavio Bianchi su rigore a regalare la seconda vittoria stagionale alla squadra toscana. Esce dalla zona Playout la Pistoiese dopo aver battuto il Livorno per 1-0: a decidere il match è stato l’esperto centrocampista Valiani. Ottima la vittoria della Pro patria in casa per 2-1 contro il Lecco. Colombo, nel primo tempo, e Latte Lath, nel secondo, portano la Pro patria sul doppio vantaggio. Accorcia Capogna al 76esimo ma è troppo tardi, sesta vittoria per la Pro Patria e quinta sconfitta per il Lecco. Crolla allo stadio comunale Città di Gorgonzola la Giana Erminio contro il Grosseto: è Filippo Boccardi, attaccante in maglia numero 10, a riportare i toscani in zona Playoff regalando la sesta vittoria stagionale. Giana che registra la decima sconfitta stagionale e si posiziona al diciannovesimo posto. Chiude la quindicesima giornata la sconfitta casalinga della Pro Sesto contro il Pontedera per 0-2: Piana e Barba trovano la rete regalando tre punti preziosi che consentono al Pontedera di posizionarsi ad una sola distanza dalla zona Playoff.

Le prossime partite della Pro

Nel prossimo turno, dopo il recupero casalingo contro il Livorno, la Pro Vercelli affronterà il Lecco in trasferta e successivamente (il 23 dicembre) i Bianchi affronteranno, in casa, il Pontedera. Un rush finale natalizio davvero impegnativo per i ragazzi di Mister Modesto.