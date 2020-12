Quando sarà consentito agli americani viaggiare in Italia?

Per l'Italia, i turisti americani in visita nel Paese erano una percentuale rilevante prima della pandemia, e, in generale, erano persone con un alto potere d'acquisto che hanno fruito del Paese con molto interesse, affascinate dalla storia, dalla gastronomia e dalla grande offerta turistica.

Nonostante ciò, alcuni viaggi dagli Stati Uniti all'Italia sono attualmente consentiti, ma solo in certe circostanze. Ma non anticipiamo nulla, perché va chiarito che l'Unione Europea ha stabilito una lista di paesi "sicuri" a cui permette l'ingresso e gli USA NON sono elencati in essa.

Cosa significa questo per gli americani?

Innanzitutto le regole di viaggio si basano sulla tua provenienza, non sul passaporto del viaggiatore. Ad esempio, un cittadino americano che parte dalla Francia potrebbe entrare in Italia, perché non ci sono restrizioni sanitarie sul confine franco-italiano.

In secondo luogo, sono ammesse esenzioni per alcuni tipi di viaggio considerati essenziali, tra cui per le persone che hanno la residenza permanente in Italia che tornano a casa.

Tuttavia, per chi viaggia per scopi turistici dagli Stati Uniti, i confini dell'Italia rimangono chiusi.

Quando possono gli americani viaggiare in Italia?

Poiché l'elenco dell'UE è di natura consultiva, gli Stati membri sono liberi di imporre regole differenti se lo desiderano. Per esempio, la Spagna ha aggiunto Cina e Marocco al suo elenco di paesi autorizzati, perché hanno concordato la reciprocità. Quindi, in teoria, ogni paese potrebbe revocare la restrizione sugli Stati Uniti se lo volesse.

Ma non ci sono indicazioni che ciò stia per accadere.

Cos'è un viaggio essenziale?

Come affermato all'inizio di questo articolo, ci sono eccezioni per ciò che è considerato "viaggio essenziale o imprescindibile".

La definizione dell'UE di viaggio essenziale è stata leggermente allentata e ora include alcune esenzioni per studenti e dipendenti, nonché una categoria per "motivi familiari imperativi".

L'UE non definisce ciò che conta come un "motivo imperativo", ma durante il periodo di isolamento rigoroso della Spagna ha definito i viaggi familiari essenziali come fornire cure urgenti ai membri della famiglia.

E quando potremo viaggiare dall'Italia agli Stati Uniti?

Proprio come l'Unione Europea ha stabilito questo divieto di viaggio per i cittadini statunitensi, allo stesso modo l'amministrazione Donald Trump ha proclamato che i cittadini dell'UE non potrebbero viaggiare fino a nuovo avviso, anche se avessero in vigore un' autorizzazione di viaggio per USA .

Sfortunatamente, questo divieto include cittadini italiani e sarà riesaminato solo fino alla fine dell'anno, anche se nulla suggerisce che verrà revocato vista la situazione epidemiologica sia in Italia che negli Stati Uniti.

Speriamo che tutti i viaggi tra l'UE e gli Stati Uniti d'America riprendano nel prossimo futuro.