Investe un pedone sulle strisce e poi finisce contro un muro: denuncia e ritiro della patente

Forse distratto daIla bimba che piangeva, non si è accorto della presenza di due pedoni, falciando un uomo e perdendo il controllo dell'auto che, poi, è finita contro un muro.

Si chiarisce la dinamica dell'incidente che, nella serata di domenica, ha causato gravi ferite a un uomo di 55 anni, originario di Serravalle Sesia e residente a Torino.

leggi anche: INVESTITO A SERRAVALLE: 55ENNE IN CODICE ROSSO

Al termine degli accertamenti i carabinieri della stazione locale hanno deferito un 38enne del posto per lesioni stradali aggravate.

Verso le 18 di domenica alla centrale operativa della Compagnia carabinieri di Borgosesia è arrivata una richiesta di intervento da parte di persone che segnalavano un incidente stradale appena occorso lungo la SP 299 nel Comune di Serravalle Sesia.

Sul posto è intervenuta una delle due pattuglie della locale stazione - l’altra era già impegnata per una donna di origini tedesche sorpresa alla guida in stato di ebbrezza alcolica.

Sul luogo dell’incidente i carabinieri hanno accertato che poco prima, un 38enne del posto, a bordo della sua fiat punto, probabilmente distratto dai capricci della figlia infante, non si era accorto che sulle strisce pedonali una coppia stava attraversando.

La donna, fortunatamente, si era accorta del sopraggiungere dell’utilitaria ed era riuscita a fare un passo indietro, mentre il marito, un 55enne originario del posto ma residente a Torino, è stato preso in pieno e sbalzato a oltre 15 metri di distanza, riportando diverse fratture agli arti inferiori e al costato. Ricoverato in prognosi riservata a Novara, l'uomo è comunque migliorato e per fortuna non è più in pericolo di vita.

Il veicolo ha terminato la propria corsa contro un muro, tant’è che il conducente ha anche riportato alcune contusioni. La figlia, fortunatamente è rimasta illesa. Al 38enne è stata ritirata la patente di guida ed è stato sequestrato il veicolo; l'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Vercelli per lesioni stradali aggravate.