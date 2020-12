Dipendente comunale muore a 63 anni: lutto per Lauro Dalla Pozza

E' morto all'ospedale Sant'Andrea, dove era stato ricoverato per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute, Lauro Dalla Pozza, dipendente comunale di 63 anni, addetto da molti anni alle palestre comunali e, in particolare, al PalaPiacco di via Donizetti.

Un volto noto per i tanti sportivi vercellesi transitati dal palazzetto, per i quali Dalla Pozza era prima di tutto un amico e un sostenitore. Lo ricorda, in una nota pubblicata sul profilo social, la società di basket Rices “di casa” alla struttura del Concordia. «Tutta la società Rices – si legge - si stringe intorno al dolore della famiglia Dalla Pozza per la perdita dell'amato marito e padre Lauro. Vi siamo vicini. La famiglia Rices perde una persona speciale, un sostenitore, ma prima di tutto un amico. Ci mancheranno le chiaccherate al palazzetto, i tuoi consigli, e le mille risate di tutti questi anni passati insieme. Quel palazzetto che è stato la tua e la nostra 'casa' non volevi proprio lasciarlo, anche vicino alla pensione. Un legame che era diventato quotidiano ed indissolubile, così come il nostro con te. Ci mancherai Lauro, tanto». Sulla stessa linea anche il ricordo della Pfv che, pubblicando una simpatica foto delle atlete insieme a Della Pozza, scrive: «Ciao Lauro, hai fatto parte della famiglia PFV, non ti dimenticheremo».

Ma, attraverso i social, sono molte le persone che hanno voluto partecipare al lutto della famiglia. «Era una persona speciale, mancherà a tutti», ricordano amici e conoscenti.

Lauro Dalla Pozza lascia la moglie Mariella, i figli Cristian ed Elisa con Matteo. Le esequie si svolgeranno mercoledì alle 10,30 nella cappella della Sacra Famiglia di via Parini dove, martedì alle 17 verrà recitato il rosario.