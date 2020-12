Un dono per ogni bimbo e ragazzo di Borgosesia

A Borgosesia l’Amministrazione Comunale ha fatto ogni sforzo per fare in modo che, nonostante la pandemia, questo Natale conservi la sua magia almeno per i più piccoli: le luci in città sono ancora più belle che negli anni scorsi e il sindaco Paolo Tiramani, insieme all’assessore alle Manifestazioni, Paolo Urban, si è impegnato per far sì che ogni bambino e bambina, così come ogni ragazzina e ragazzino, dal Nido fino alla terza media, possa ricevere un dono natalizio.

«Ogni anno a Natale noi amministratori comunali facevamo visita alle scuole – dice Tiramani – per portare un dolcetto ai bambini, e loro ci offrivano canzoni natalizie e poesie. Trascorrevamo tutti insieme dei momenti davvero simpatici e gioiosi. Quest’anno l’emergenza sanitaria non ci permette di fare ciò, e quindi abbiamo studiato un’alternativa, in collaborazione con AIB, che si è resa disponibile con il presidente Corrado Busnelli e i suoi volontari, per consegnare i doni ai piccoli della città».

Da sabato 19 fino a martedì 23 dicembre, i volontari dell’AIB faranno le veci di Babbo Natale, consegnando ai bambini, all’interno del foyer del Teatro Pro loco, i doni acquistati con i fondi offerti dal Comune. I genitori potranno scegliere gli orari per il ritiro del dono, indicati in una letterina che viene spedita dal Comune ad ogni alunno: «Tutto si svolgerà con la massima sicurezza – spiega l’assessore Urban – ci saranno anche gli agenti della Municipale per evitare assembramenti, comunque le operazioni si articolano in un arco di quattro giorni e con una organizzazione molto precisa, per cui il ritiro del dono comporterà non più di due minuti per ogni bambino. Il tempo di ricevere il pacchettino contenente un gioco, che è stato scelto sulla base della fascia d’età».

Per alunni e alunne delle scuole medie, gli amministratori hanno pensato a un dono legato allo sport: «Sono ragazzi in età pre-adolescenziale, stanno crescendo sia fisicamente che moralmente – dice Paolo Urban - è il momento in cui cominciano a essere consapevoli delle proprie scelte e dei valori da cui si sentono rappresentai, e sicuramente lo sport è importante per farli crescere al meglio: custodisce valori positivi, costituisce momento di sana aggregazione ed è linfa vitale per il corpo e per la mente. Pensando a tutto ciò, con il sindaco abbiamo deciso di regalare loro un ingresso omaggio allo stadio di Borgosesia, per assistere a una partita del Borgosesia Calcio: ringrazio il presidente Michele Pizzi per la costante disponibilità nei confronti dell’Amministrazione Comunale e attenzione verso la città. Andare allo stadio è sempre un momento di divertimento – aggiunge l’assessore - tifare per la squadra della propria città è qualcosa che ci fa sentire parte della collettività e crea un forte spirito di aggregazione, che spero li renderà più uniti anche per il futuro.».

E così questa settimana tutti gli allievi delle scuole dell’obbligo borgosesiane, oltre che i bimbi del nido e della scuola dell’Infanzia, riceveranno una letterina che darà loro le indicazioni per ricevere il dono natalizio della loro città: «Il regalino di Natale ai bambini è una tradizione imprescindibile – dice il sindaco Paolo Tiramani – il fatto poi che il dono arrivi dall’amministrazione comunale, e dunque dalla città, è testimonianza dell’attenzione che noi vogliamo porre nel benessere dei nostri piccoli concittadini. Con l’auspicio che il prossimo anno si possa tornare alle consuete abitudini, quando lo scambio dei doni era soprattutto un momento di incontro e di vicinanza, quella che oggi manca a tutti noi».