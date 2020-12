Mercato straordinario nella prima domenica di zona gialla

Da domenica mattina, insieme al personale della Polizia locale e a quello della Polizia di Stato, anche l'Associazione Carabinieri in congedo e gli operatori della Fiva sono stati mobilitati per fornire supporto alle attività di controllo finalizzate a verificare il rispetto delle norme anti contagio.

A ringraziare operatori e forze dell'ordine, a nome dell'amministrazione comunale, è stato l’assessore Mimmo Sabatino, presente in piazza dalle 7 e mezza di questa mattina per assicurarsi che tutto si svolgesse nel rispetto delle norme anti Covid.

«Questi due mercati straordinari – rileva in una nota il sindaco Andrea Corsaro - sono stati voluti dall'amministrazione comunale anche per dare un supporto agli ambulanti non alimentari che dal 3 novembre sono incorsi in un lungo stop, e in sostituzione dei mercati che si sarebbero dovuti svolgere nei venerdì di Natale e Capodanno».

Negli anni passati, nel corso del mese di dicembre erano sempre previsti mercati straordinari domenicali e spesso anche mercatini tematici - alimentari e non - nei giorni di sabato. Manifestazioni che l'attuale situazione di incertezza sanitaria ha parzialmente bloccato o comunque reso di difficile organizzazione.