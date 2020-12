Fuga di gas, momenti di apprensione in un condominio

Fuga di gas e momenti di preoccupazione per i residenti. Alle 13 di domenica una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris, Comando di Vercelli, è intervenuta in via IV Novembre al civico 33 per una fuga gas.

Alcuni residenti lamentavano un forte odore nell’androne del palazzo: il personale, mediante l’impiego dell’apposita strumentazione, ha individuato l'origine della perdita all’interno di un appartamento posto al piano terra dello stabile. In via precauzionale si è provveduto ad arieggiare l’androne del palazzo e la tromba delle scale in modo da scongiurare pericoli per gli altri appartamenti, provvedendo inoltre a chiedere gli interventi dei tecnici per riparare il guasto.