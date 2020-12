La Biblioteca esce di casa... virtual edition (con un evento in diretta dall'Arca)

Inizia domani, lunedì 14 dicembre, la settimana di eventi dal titolo “La Biblioteca esce di casa” dedicati alla promozione della lettura e delle biblioteche del Sistema Bibliotecario ed Archivistico della Piana Vercellese, capitanate dalla Biblioteca Civica di Vercelli.

Dal 17 al 19 dicembre, le biblioteche del Sistema daranno vita a una serie di eventi web, per accompagnare un percorso che culminerà sabato sera, 19 dicembre, con la lettura di alcuni racconti tratti dal testo “Fabliaux, racconti francesi medievali”. A interpretare la lettura, in diretta Facebook dalla mostra Vercelli Medievale alle ore 21, sarà Roberto Sbaratto.

«Abbiamo voluto sottolineare il legame tra arte e letteratura – dice il sindaco Andrea Corsaro – molti dei materiali esposti in mostra, infatti, sono conservati proprio all’Archivio Storico di Vercelli, che, per ricchezza di volumi conservati, è tra gli archivi più importanti d’Europa».

Il progetto, vincitore del Bando Mibact per la promozione della lettura 2020, prevede che le Biblioteche “escano” di casa per partecipare alle attività sociali e culturali della realtà di riferimento. «Vista l’emergenza Covid si è pensato ad una trasposizione virtuale - spiega l’assessore Emanuele Pozzolo, con delega all’innovazione tecnologica – gli eventi, che avrebbero dovuto svolgersi all’aperto, sono stati trasposti e rimodulati per vivere all’interno di piattaforme digitali».

A patrocinare l’iniziativa anche Ascom che, con il coinvolgimento degli esercizi commerciali, ha suggellato anche il legame tra cultura e realtà locali «alcuni video saranno girati all’interno dei negozi cittadini – spiega il sindaco Corsaro – è una modalità per far convivere commercio e lettura, affinché che possano vicendevolmente sostenersi».

Si parte lunedì mattina alle 10, i temi saranno diversi: letture animate, storie di biblioteche, animazioni di scuole, presentazioni di autori: tutti gli eventi saranno sui canali social di Città di Vercelli, Sistema Bibliotecario della Piana Vercellese, Biblioteca Civica di Vercelli e Biblioteche del Sistema.