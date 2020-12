Probabile formazione della Pro Vercelli: due punti interrogativi

Difficile, oggi, ipotizzare la formazione che Modesto manderà in campo contro l'Albinoleffe. Troppi punti interrogativi. Emmanuello, Zerbin e Nielsen sono recuperati, ha detto, ma non ha specificato se lo sono al cento per cento e lui, Modesto, manda sempre in campo quelli che stanno meglio, in rapporto alle caratteristiche dell'avversario.

Ma andiamo con ordine.

Difesa. Non dovrebbero esserci novità. Hristov, Masi e De Marino davanti a Saro, tenendo sempre comunque presente che il tecnico ha una grande stima sia di Carosso che di Auriletto.

Il rebus è a centrocampo. Difficilmente vedremo la coppia che ha giocato di più, Nielsen ed Emmanuello. Molto molto probabile l'impiego dal primo minuto di Graziano al fianco di Emmanuello, con Erradi pronto a subentrare. Sulle corsie, probabile la conferma di Clemente, che fino a ora non ha sbagliato una partita, ma che potrebbe essere dirottato sulla sinistra per far posto a Petris, che han giocato ad Alessandria. Ma è più probabile che Modesto proponga Iezzi sulla mancina. Insomma, Clemente, Graziano, Emmanuello e Iezzi compongono il quartetto più probabile.

Davanti l'unica incertezza è legata a Zerbin, che se è recuperato lo vedremo giocare con Comi e Rolando.

Ricapitolando.

Saro; Hristov, Masi, De Marino; Clemente (Petris), Graziano, Emmanuello, Iezzi (Clemente); Rolando, Zerbin (Borello), Comi.