Le pagelle della Pro vista contro l'Albinoleffe

SARO: 6

Sul primo gol, era la difesa a non essere ben posizionata. Quello di Genevier era quasi un rigore. Nessuna colpa, insomma.

HRISTOV: 7

Gran gol e ottima gara, anche nelle proiezioni.

MASI: 6

Cerca di dirigere una difesa che, in certi frangenti, è parsa un po' frastornata. Lui, il suo lo fa.

DE MARINO: 5,5

Il giocatore con il miglior rendimento per tredici gare consecutive inciampa in una prestazione così così. Il fallo che ha provocato la punizione del vantaggio dell'Albinoleffe ci stava, andava commesso (e qualcuno ha anche applaudito, anche perché non sembrava fallo). Poi però è andato in bambola.

CLEMENTE: 6

Ancora una gara positiva, migliore in fase difensiva che in quella di attacco. Ma è un punto fermo, ormai.

ERRADI: 6

Gran lavoro di interdizione... Con la palla al piede, però, prende poche iniziative.

EMMANUELLO: 7

Un assist perfetto per la testa di Hristov, sigla il gol che rimette la partita nella giusta carreggiata. Con la palla al piede, soprattutto davanti, sa farsi valere., è un giocatore bello da vedere. Tanta roba insomma, ma risulta un po' macchinoso, invece, nel far ripartire la squadra (nel fare il regista, insomma).

BLAZE: 6,5

Veloce e prezioso nel bloccare le ripartenze avversarie (è il primo che va in marcatura sul suo uomo), commette qualche errore ma il suo sinistro, oggi, era in stato di grazia: peccato che Rolando non abbia messo dentro la palla che gli ha pennellato dal fondo per un colpo di testa che avrebbe potuto cambiare tutto...

ROLANDO: 5,5

Parte bene, poi col passare dei minuti scompare dal campo. Aspettiamo che torni a essere il giocatore che ci aveva incantato per una decina di giornate

COMI: 5,5

È stato servito poco e si è visto poco.

PADOVAN: 6

Una buona gara, si muove bene, attacca la profondità, ma gli manca la cattiveria in area di rigore.

AURILETTO: 6,5

Si presenta con una bella chiusura, in angolo. Buon spezzone di partita.

PETRIS: 6,5

Buon piede e buona corsa. Entra, e si mette in mostra con buoni fraseggi.

ZERBIN: 6

Entra, vivacizza la manovra offensiva, ma si vede che non è al meglio.

BORELLO: 6,5

Una gran traversa e tanta vivacità.

MODESTO: 6,5

Oltre all'assenza di Nielsen (e senza Nielsen la manovra ne risente, soprattutto nelle ripartenze) tre giocatori che hanno sempre avuto un rendimento molto ma molto alto – ci riferiamo a De Marino, Rolando e Comi – non si sono espressi come avevano fatto fin'ora. Dal momento che la squadra non è composta da marziani (e che manca un sostituto di Nielsen) il punto, alla fin fine, è un punto guadagnato. Azzeccati anche i cambi, perché Petris e Borello hanno vivacizzato la manovra.