Casella parla di mercato: Faremo qualcosa, ma con cautela

Ecco i commenti del dopo partita. Importanti le dichiarazioni del direttore Casella, sul mercato di riparazione. Fa capire, Casella, che qualche pedina (una, forse due) può arrivare, ma dal momento che il giocattolo-Pro sta funzionando, perché rischiare di rovinarlo? (Anche perché l'eventuale sostituto di Nielsen potrebbe essere Sangiorgi, sulla strada del recupero).

Marco Zaffaroni, tecnico dell'Albinoleffe.

Fare risultato qua, contro questa Pro Vercelli, bisogna fare una partita come si deve, altrimenti qua, il risultato non lo fai. La Pro Vercelli è squadra costruita bene, che fa le cose bene. Siamo andati sotto subito, e poteva essere un problema, perché la pro Vercelli è una squadra che fa male nelle ripartenze. Fortuna che abbiamo trovato il pari e poi siamo andati in vantaggio. Nel finale ci siamo accontentati e lasciato troppi spazi agli avversari.

Maurizio Perrelli, tecnico in seconda che ha sostituito Modesto.

Una prestazione molto positiva, la nostra, macchiata da qualche errore, su cui dovremo lavorare. Nel calcio contano i particolari. Dobbiamo sbagliare meno possibile, ma i ragazzi stanno dando buone prestazioni. Comi e Padovan insieme: volevamo attaccare in modo diverso. Fino all'1 a 0 la squadra ha fatto bene... Adesso dobbiamo pensare alla gara di mercoledì, con il Livorno.

Alex Casella, direttore sportivo

I ragazzi stanno lavorando bene, il mister sta facendo un ottimo lavoro. Nelle ultime partite abbiamo raccolto qualcosa meno di quanto meritavamo, Ricordiamoci di com'era iniziata la partita. Fino al gol loro i ragazzi hanno giocato molto bene. Addirittura potevamo andare sul due a zero. Dopo il pareggio hanno preso un po' di coraggio, ma tolte un paio di ripartenze, i nostri ragazzi sono stati molto bravi nel cercare, fino all'ultimo, di riagguantare la partita. Oltre al bel gol di Emmanuello, c'era un rigore non assegnato e la traversa di Borello. La stagione, comunque, è da ritenersi positiva. Adesso pensiamo alle ultime tre partite prima della sosta, con la consapevolezza che siamo al di sopra degli obiettivi che ci eravamo posti. Il mercato di riparazione? Nessuna riparazione, questa squadra va bene così. Con il mister, valuteremo se fare qualche miglioria, ponderando tutto, perché gli innesti a volte provano problematiche, e noi adesso stiamo lavorando con un ottimo gruppo, con giovani che stanno crescendo.

Hristov, autore del primo gol della Pro Vercelli.

Abbiamo fatto una buona gara, noi abbiamo sbagliato poco ma quello che abbiamo sbagliato ci ha punito. Speriamo di dare tutto e di vincere la partita contro il Livorno.