Unione Montana: Progetti utili alla collettività in una ventina di comuni

Partiranno a inizio gennaio, dopo mesi di sospensione dovuti all’emergenza sanitaria, i cosiddetti “Puc” i Progetti Utili alla Collettività legati al Reddito di Cittadinanza che coinvolgono una ventina di comuni tra Valsesia e Valsessera. Chi beneficia della misure assistenziale, infatti, è tenuto, nell’ambito dei Patti per il lavoro e/o per l’inclusione sociale, a mettersi al servizio della collettività per almeno 8 ore alla settimana (aumentabili fino a 16) nel comune di residenza o del proprio ambito territoriale, sulla base di una progettualità definita dagli amministratori locali.

Il settore dei servizi sociali dell’Unione Montana Valsesia funge, in questo contesto, da catalizzatore per una ventina di comuni, ubicati tra Valsesia e Valsessera, oltre ai comuni di Prato Sesia e Rovasenda: «Già un anno fa ci eravamo attivati per la concretizzazione di questi progetti – spiega l’assessore ai Servizi Sociali dell’UMV, Francesco Nunziata – poi il Covid ha bloccato tutto e siamo riusciti a ripartire a luglio, per arrivare a settembre ad avviare la progettualità: ora siamo alla fase di concretizzazione».

Il Ministero indica con precisione gli ambiti di intervento nei quali si possono svolgere i Progetti Utili alla Collettività: culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni. Negli intenti previsti dalle disposizioni normative, essi costituiscono un’occasione di inclusione e di crescita per i beneficiari e per la collettività ed ogni progetto deve prevedere l'organizzazione di attività non sostitutive di quelle ordinarie, ma riguardanti nuove attività oppure il potenziamento di quelle esistenti. I progetti devono partire dai bisogni della collettività, tenendo conto delle competenze individuali.

«Prima di Natale si svolgerà una riunione del tavolo di lavoro politico-amministrativo – spiega Renata Antonini, responsabile del settore Servizi Sociali UMV – composto dai sindaci di 9 dei Comuni coinvolti, il quale lavorerà in sinergia con un tavolo tecnico, a cui appartengono 2 operatori amministrativi, due educatori che dovranno seguire direttamente i beneficiari, ed una ulteriore figura sociale. Tutti insieme individueranno gli ambiti di intervento e si occuperanno della formazione e del tutoraggio, finanziata da fondi Europei, in modo da rendere quanto prima concreti i progetti che, al momento, saranno rivolti all’ambito ambientale, culturale e sociale».

La soddisfazione dell’assessore Nunziata è quella di essere riusciti comunque a gestire la “regia” del procedimento, unendo sotto l’egida dell’Unione Montana un territorio vasto e composito: «Sono davvero orgoglioso del lavoro di tutti i componenti del settore Servizi Sociali – dice l’assessore – abbiamo portato a termine un compito non certo facile, che a livello nazionale vede solo poche grandi realtà aver fatto prima di noi, e che sicuramente sarà un’occasione per ridare valore alle persone oltre che al territorio».