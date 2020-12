Sport invernali: aprono le piste da fondo di Riva e Carcoforo

La pratica amatoriale dello sci di fondo e lo sci alpinismo, che non implicano l'uso di impianti di risalita, non è vietata. A precisarlo, con una nota apposita, è la Regione Piemonte, sottolineando che "il dpcm dello scorso 3 dicembre dispone la chiusura degli impianti dei comprensori sciistici, ma ammette l'attività motoria e sportiva all'aria aperta, anche in aree attrezzate, e nel rispetto del distanziamento di 2 metri".

"Lo sci di fondo - spiega la Regione - può quindi essere praticato anche sulle scie appositamente tracciate con mezzi meccanici. Resta fermo il rigoroso rispetto di tutte le misure di prevenzione del contagio, con particolare riguardo a quelle previste per evitare gli assembramenti".

A partire da domenica - complice l'abbondante nevicata della scorsa settimana - saranno aperte le piste di fondo di Alagna - Riva Valdobbia e di Carcoforo. La prima pista sarà aperta ogni giorno dalle 9 alle 16,30 e chi desidera sciare seguirà le misure anti-contagio previste nell'apposito protocollo; a Carcoforo, invece, l'apertura è al momento parziale: quattro dei sei chilometri di percorso, con possibilità di affittare l'attrezzatura solo nei fine settimana. Inoltre è possibile scendere con bob e dischi nell'area appositamente creata per questo tipo di attività.