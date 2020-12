Gsd Canadà: A Natale fai il Buono

Dopo la donazione effettuata la scorsa primavera, in piena pandemia, all'Asl di Vercelli, il Gsd Canadà Vercelli ha varato un'altra iniziativa benefica. La società biancorossoblu ha infatti donato 1.000 euro per la campagna "A Natale fai il Buono" a favore delle famiglie con figli minorenni. Verranno dati buoni spesa da utilizzare per gli acquisti natalizi presso i negozi di Vercelli.