Fermato con la droga in tasca: 37enne finisce in arresto

Girava di notte per le vie del paese e, alla vista delle forze dell'ordine, ha tentato di far perdere le proprie tracce imbucandosi in un vicolo.

A quel punto i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Borgosesia lo hanno cercato e fermato per identificarlo e, visto l'atteggiamento nervoso mostrato dall'uomo, sono passati a un controllo più attento e a una eprquisizione.

Addosso all'uomo, un 37enne di Gattinara (F.G. sono le sue iniziali), sono stati trovati oltre 9 grammi di cocaina, una dose di marijuana e una di hashish. A seguire è stata perciò disposta una successiva perquisizione domiciliare che permetteva di rinvenire un bilancino di precisione, della sostanza da taglio e la somma di euro 330 considerata provento dell’attività illecita. Tutto il materiale è stato sequestrato e l'uomo è stato arrestato cn le accuse di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Nella mattinata di sabato è stato accompagnato in Tribunale a Vercelli per la convalida dell’arresto.