Piemonte zona gialla: tutte le novità per spostamenti, negozi, bar e sport

Sono sempre consentiti gli spostamenti dalle 5 alle 22 all’interno della propria regione e verso altre in zona gialla. Si può passare in una zona rossa per raggiungerne una gialla ma senza fermarsi. Nelle abitazioni private è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.