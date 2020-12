Il Piemonte riapre la caccia: «E' uno stato di necessità»

La Giunta regionale ha disposto la riapertura dell'attività venatoria, anche al di fuori del proprio Comune di residenza: lo annunciano i presidenti di Coldiretti Novara, Vco e Vercelli Biella, Sara Baudo e Paolo Dellarole.

«Il governatore, Alberto Cirio, e il vice presidente, Fabio Carosso - si legge in una nota dell'associazione agricola - hanno recepito le sollecitazioni degli agricoltori per una situazione ormai insostenibile. La possibilità di poter svolgere, anche in Piemonte, l’attività venatoria oltre i confini del proprio comune, costituisce un’importante apertura considerando l’incontrollata proliferazione degli animali selvatici, con il numero dei cinghiali in continuo aumento sul nostro territorio. Un problema accresciuto anche dal lungo periodo durante il quale la caccia è stata sospesa».

Nella nota inviata dalla Regione alle Prefetture, l'abbattimento della fauna selvatica viene equiparata a uno "stato di necessità" che dunque consente di uscire dal proprio Comune di residenza senza incorrere in sanzioni.

Coldiretti, ora, chiede un ulteriore passo: «E' necessario venga prolungato, attraverso una modifica all’attuale calendario venatorio, il periodo durante il quale l’attività di prelievo, sia da parte delle squadre autorizzate sia dei cacciatori singoli, possa essere svolta e che vengano messi in atto i piani di controllo. La condizione venutasi a creare, come da tempo denunciamo, infatti, non solo danneggia i nostri produttori agricoli, ma mette a rischio la sicurezza stradale dei cittadini».