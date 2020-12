Modesto: Non so dove arriveremo, so che il gruppo c'è

Francesco Modesto, prima di Pro Vercelli-Albinoleffe.

Sulla squadra avversaria.

«Sarà una gara impegnativa. L'Albinoleffe è una squadra che ha dato fastidio a tanti, ben impostata, con un bravo allenatore che la guida da anni. Dobbiamo fare una grande prestazione. Essere precisi»

La pausa forzata è servita a rifiatare?

«La pausa può nascondere insidie. Quando stacchi troppo, poi un po' ti manca la gara.»

La Pro domani deve vincere?

«Noi pensiamo alla prestazione. Fino a oggi noi la prestazione l'abbiamo fatta, sempre. Il nostro percorso è ottenere il massimo, ma il punto di partenza è la prestazione.»

Prima di tutto la prestazione

«Il calcio è condizionato dal risultato, che a sua volta è determinato dagli episodi. Per me, prima di tutto viene la prestazione e i miei ragazzi, la prestazione l'hanno sempre fatta, dalla prima giornata fino alla partita di Alessandria. Avessimo pareggiato, sarebbe andato tutto bene... ma non per me. Io avrei guardato gli errori commessi. Ripeto: tutto parte dalla prestazione, perché è dalla prestazione che si costruisce.»

Emmanuello, Nielsen, Zerbin.

«Sono recuperati» (ma non dice se giocheranno subito o se partiranno dalla panchina).

Sei sette squadre in un fazzoletto di punti. Cosa farà la differenza?

«Non dobbiamo guardare gli altri. Noi dobbiamo guardare noi stessi.»

Mister, commentando Alessandria-Pro Vercelli ti dissi che a mio avviso le due squadre non avevano giocato bene. Tu, sorridendo, mi rispondesti che forse ci eravamo abituati troppo bene. Ho ripensato a quella tua frase. Avevi e hai ragione tu. Nessun tifoso, nessun giornalista a Vercelli avrebbe immaginato che questa squadra avrebbe vinto così tanto (la media di 2 punti a partita sarà difficile da mantenere) giocando un calcio spettacolare. Mister, quello che tu e la squadra avete ottenuto sul campo ha sorpreso anche te?

«Io non debbo pormi dei limiti. Se ti poni dei limiti sei portato a tirare il freno a mano, a non dare il massimo. Questi calciatori hanno delle caratteristiche per fare bene. Giovani come Erradi stanno migliorando, giorno dopo giorno. Poi, chiaro, ci sono gli errori, le cose da rivedere. Non so dove possiamo arrivare ma, ripeto, non mi pongo limiti. Questo gruppo, non mi stancherò mai di dirlo, mi ha dato da subito sensazioni positive. Lo vedevo da come accettavano il mio modo di intendere il calcio quando abbiamo iniziato e continuo a vederlo, oggi: quando vedi che i calciatori si presentano con congruo anticipo all'allenamento capisci che il gruppo funziona. Quello che abbiamo fatto fino a oggi comunque non conta. Domani con l'Albinoleffe si riparte da capo.»