«Distribuzione di saturimetri alle famiglie con persone anziane o malate»

Provvedere all’acquisto di un congruo numero di saturimetri o pulsossimetri da destinare prioritariamente alle famiglie con persone anziane o affette da patologie, accompagnandoli con materiale informativo che consenta a tutti di capire l'importanza del controllo della saturazione come strumento di prevenzione e controllo. E' quanto chiede una mozione presentata dai consiglieri comunale di Pd (Maura Forte, Michele Cressano, Carlo Nulli Rosso, Manuela Naso e Alberto Fragapane) e della lista civica (Alfonso Giorgio) nella quale si chiede al Comune di provvedere alla stesura di un semplice bando che definisca i requisisti per la richiesta del saturimetro da parte delle famiglie vercellesi.

«Il pulsossimetro o saturimetro è uno strumento con cui si valuta sia la saturazione di ossigeno dell’emoglobina presente nel sangue arterioso periferico sia la misurazione della frequenza cardiaca. Il suo utilizzo è molto semplice e per questo è uno strumento che può essere impiegato anche in ambito casalingo oltre che medico ed ospedaliero. Il saturimetro è adatto a qualsiasi tipo di paziente, compreso neonati, bambini ed anziani - si legge nella mozione -. E il ministero della Salute lo ha inserito tra gli strumenti da utilizzare per la gestione domiciliare dei pazienti Covid».



Per questi motivi, oltre alla fornitura dello strumento alle famiglie con persone anziane o malate, la mozione chiede anche di «predisporre materiali informativi, per spiegare l’utilizzo corretto del saturimetro nei formati cartaceo, digitale, video, da diffondere sul sito e sui canali social dell’Amministrazione (Facebook); il video e i materiali informativi potrebbero essere predisposti dal personale delle Farmacie Comunali».