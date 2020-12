Vaccino Covid: pronto il piano della Regione Piemonte

Il Piemonte guarda alla curva calante della seconda ondata (con Rt 0,68 e tassi di occupazione dei posti letto in discesa sia per le terapie intensive arrivate oggi 53% che per i ricoveri ordinari al 70%, con imminente ingresso in zona gialla) e pensa alle imminenti sfide sanitarie legate alla somministrazione dei vaccini e all'adeguamento del piano Pandemico.

«Se potremo evitare la terza ondata sarà tanto di guadagnato – dice il presidente della Regione, Alberto Cirio nel corso di una conferenza stampa indetta al Dirmei – ma in ogni caso il Piemonte guarda avanti e si prepara a qualsiasi eventualità».

A presentare il piano vaccini è l'ex magistrato Antonio Rinaudo, responsabile dell'area legale dell'Unità di Crisi: «La prima tappa è il 29 dicembre, data in cui il vaccino verrà autorizzato dall'Ena a quel punto potremo procedere con il piano».

Intanto il Governo ha definito 277 punti di stoccaggio nazionale: 28 i punti di conservazione individuati in Piemonte che sono stati spalmati su tutte le province. A questi faranno riferimento gli ospedali dei territori.

La vaccinazione procederà per tappe; si parte con il personale sanitario (ma anche con il personale amministrativo dei presidi ospedalieri), con gli operatori e ospiti delle Rsa: un totale di 195mila dosi (120mila persone nel settore sanitario e 75mila nelle Rsa tra personale e anziani). «Pfizer - spiega Rinaudo - si impegna a consegnare il vaccino nei 28 punti di conservazione piemontesi per avere la sicurezza che il vaccino non subisca l'interruzione della catena del freddo, dato che il vaccino deve essere conservato a -80». La Regione ha acquistato 30 congelatori per la conservazione anche dei futuri vaccini. L'obiettivo è arrivare a far sì che il personale sanitario sia vaccinato in modo da non correre rischi nei rapporti con i pazienti: «Il vaccino non è obbligatorio, viene raccomandato e distribuito gratuitamente - ricorda Rinaudo -. Tuttavia verrà fatto un pre-sondaggio tra medici, infermieri e personale per capire quale può essere la percentuale di soggetti che non si sottoporrà alla vaccinazione. Lo faremo al solo scopo di procedere in modo rapido e funzionale alla somministrazione».

Al vaglio del Governo la proposta del “passaporto sanitario” proposto dal Veneto per i soggetti che si sottopongono alla vaccinazione: «Noi seguiremo i soggetti vaccinati, sia per valutare possibili reazioni allergiche sia per coordinare in modo preciso i richiami»: per questo si considera di vaccinare tutti i 195mila soggetti entro due mesi.

Nella fase 2 si passerà alle forze di polizia e al personale scolastico con modalità differenti: creazione di spazi appositi. Nel caso torinese con la riconversione dell'ospedale del Valentino in un'area per le vaccinazioni in grado di procedere con 10mila vaccini al giorno.