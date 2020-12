Sessanta euro da spendere per i figli minorenni: al via la distribuzione dei buoni sconto

Parte da lunedì la distribuzione dei buoni sconto destinati alle famiglie con figli minorenni ai quali verranno erogati tre buoni del valore nominale di 20 euro spendibilli nei negozi vercellesi che hanno aderito al progetto del Comune, finanziato con 200mila euro.

Le famiglie all'interno delle quali ci sia almeno un minorenne, possono presentarsi al piano terra dell’edificio comunale in via Quintino Sella 1 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.30 e il lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 16 per ritirare i coupon.

Una misura destinata, potenzialmente, alle oltre 3mila 300 famiglie vercellesi, indipendentemente dal loro reddito.

«Ogni famiglia con almeno un figlio minorenne, alla data del 30 novembre 2020, possiede i requisiti per accedere al beneficio di buoni sconto - spiegano dal Comune - I richiedenti, uno per ciascun nucleo famigliare, con il codice fiscale del capofamiglia, dovranno presentarsi muniti di documento di identità e dovranno sottoscrivere un modello autocertificativo distribuito presso il medesimo sportello della distribuzione».

Poiché le operazioni di distribuzione dovranno avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid, la raccomandazione rivolta a tutti è di presentarsi muniti di mascherina indossata correttamente e di mantenere un adeguato distanziamento.

Negli allegati si trovano l'avviso alla cittadinanza, quello per gli esercizi commerciali e il modulo per l'adesione all'iniziativa degli operatori economici.