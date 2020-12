“La spesa sospesa" al mercato di Campagna Amica

Sabato 12 dicembre, chi passerà al mercato di Campagna Amica di Vercelli in piazza Cavour, avrà la possibilità di partecipare alla “spesa sospesa del contadino” per le famiglie in difficoltà. Anche i produttori del Mercato di Campagna Amica di Vercelli infatti aderiscono all’iniziativa che Coldiretti, Campagna Amica e Terranostra stanno portando avanti da alcuni anni, e che questo weekend avrà un momento di mobilitazione speciale degli agricoltori di Campagna Amica in tutta Italia.

Tutti i cittadini che fanno la spesa nei mercati diffusi lungo la Penisola possono decidere di comprare e lasciare in dono cibo e bevande alle famiglie più bisognose sul modello dell’usanza campana del “caffè sospeso”, quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo. In questo caso si tratta però di frutta, verdura, farina, formaggi, salumi o altri generi alimentare Made in Italy, di qualità e a km zero.

Una volta raccolti, i prodotti verranno distribuiti alle famiglie dai volontari di Croce Rossa Italiana – Comitato di Vercelli, che si sono subito resi disponibili e che porteranno i prodotti dal mercato nella consegna settimanale della spesa.

«Ancora una volta i nostri agricoltori si mobilitano per un’iniziativa di solidarietà - commenta Paolo Dellarole, presidente di Coldiretti Vercelli e Biella -: dopo le donazioni del periodo di lockdown e le consegne a domicilio, e non finiremo mai di ringraziarli come ringraziamo il Comitato di Vercelli della Croce Rossa che ci permetterà di portare i prodotti nelle case della provincia e tutti coloro che vorranno partecipare acquistando un prodotto e lasciandolo in donazione. Questo sarà uno degli ultimi mercatini prima del Natale e raccogliere prodotti per una spesa speciale proprio in questi giorni ha un significato particolare di speranza, di dono e di solidarietà. Chiediamo a tutti i cittadini di aderire come possono: dalla frutta alla verdura, dal riso ai prodotti da forno, ogni piccolo acquisto aiuta a riempire la tavola».