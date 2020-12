Centro Nuoto, tre offerte per la piscina

Sono tre le offerte per arrivate agli uffici comunali per la gestione della piscina a copertura telescopica realizzata nell'area esterna del Centro Nuoto: una arriva da AcquaFit di Casale, che gestisce da alcuni anni anche l’ex Enal; una da Inn.Nova di Adria, in provincia di Rovigo, e una è di Pralino Sport, di Sandigliano.

Nei giorni scorsi, dopo vari rinvii dovuti alle quarantene cui sono stati sottoposti alcuni dei funzionari comunali, l'iter è ripreso e il 22 dicembre la commissione che ha gestito la procedura renderà noto il nome della società alla quale verrà affidato l'impianto per i prossimi tre anni: il valore del contratto è di 115mila euro per il triennio con l’opzione di prorogare per un altro anno e la facoltà per il concessionario di costruire un punto ristoro.

Prescrizioni sanitarie permettendo, la piscina, a copertura telescopica, potrà funzionare sia in estate che in inverno: intanto, nei giorni scorsi, il Comune ha approvato il secondo lotto degli interventi di riqualificazione dell'impianto di via Baratto, che prevede la demolizione della struttura della vecchia piscina coperta e la riqualificazione della vasca dell'area verde.