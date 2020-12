Biud10: consegnati altri 15mila euro a TataMia

Nemmeno il Covid ha fermato l'impegno di Biud10 a favore del TataMia, il micronido intitolato ad Andrea Bodo che l'associazione ha ristrutturato e che sostiene finanziando le spese di gestione ordinaria. «Lo scorso 10 dicembre abbiamo consegnato un secondo assegno dell’importo di 15mila euro a sostegno delle spese di gestione ordinaria del Micronido - spiegano dall'associazione -. Con questa donazione, abbiamo raggiunto per il 2020 la somma di 30mila euro, che annualmente destiniamo per sostenere il Micronido dedicato ad Andrea».

Uno sforzo particolarmente rilevante nel corso di un anno in cui sono saltate quasi tutte le attività di autofinanziamento dell'associazione.

«L’anno che si sta concludendo è stato certamente un anno molto impegnativo e difficile - notano dall'associazione - ma ancora una volta il ricordo di Andrea ci ha unito e ci ha permesso, attraverso le vostre donazioni, di dare un supporto concreto ai bambini della nostra città».

«Come sempre - concludono i Biud10 - il vostro supporto è fondamentale e per questo desideriamo ringraziarvi per la grande partecipazione cogliendo l’occasione per farvi i nostri migliori auguri di un sereno Natale».