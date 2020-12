Niente stanza degli abbracci alla Rsa di piazza Mazzini

Niente Stanza degli Abbracci in Casa di Riposo: lo ha annunciato Carlo Olmo in una diretta Facebook nella quale rende conto del voto («a maggioranza», precisa), con il quale il consiglio di amministrazione della Rsa di piazza Mazzini ha deciso di non accettare la donazione che il filantropo vercellese avrebbe offerto alla struttura.

«In questi giorni – ha detto Olmo – si è molto parlato della Stanza degli Abbracci e sono arrivate moltissime telefonate dalle case di riposo del circondario e non solo. Io non entro nel tema delle decisioni che sono state prese liberamente dal Consiglio di Amministrazione. So che talvolta si parla di motivazioni legate alla sicurezza sanitaria dietro a certe decisioni e dico solo che queste strutture sono state create in modo specifico, con tutte le certificazioni del caso, per consentire agli anziani e ai loro famigliari di potersi abbracciare in tutta sicurezza, anche se attraverso il telo, in attesa di poter tornare alla normalità».

Olmo assicura che le due Stanze nella sua disponibilità verranno collocate in altre strutture del territorio.

«Io mi ricordo il dolore che ho provato quando non ho potuto dare l'ultimo abbraccio a mia mamma spirata per una crisi respiratoria – ha aggiunto Olmo -, e pensavo che questa potesse essere l'opportunità per fare un passo in più e offrire un'occasione di conforto e di creare un maggiore contatto, soprattutto umano, con i nostri cari. Non c'era alcun altro fine nella donazione che ora comunque metterò a disposizione di altri enti».