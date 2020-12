La Torino del calcio piange Paolo Rossi, eroe in bianconero e al Mundial del 1982

Era nato a Prato, il 23 settembre del 1956. E chiunque abbia in testa oggi qualche capello bianco è sicuramente cresciuto nel mito di questo attaccante dal fisico distante da quello dei "super-atleti" attuali, ma letale in area di rigore. Una carriera, la sua, segnata anche dalle vicende del calcioscommesse, ma la luce che splende più forte è quella che arriva dalla Spagna, dai Mondiali del 1982 .

Con Paolo Rossi (e prima di lui Gaetano Scirea ) se ne va un'icona dello sport, ma anche della cultura pop italiana. La sua esultanza, i suoi gol che di punto in bianco cominciano a trascinare gli azzurri di Bearzot alla finale e poi alla vittoria, sono diventati un monumento culturale come l'urlo di Marco Tardelli o l'esultanza in tribuna del presidente della Repubblica, Sandro Pertini .

Ma per Paolo Rossi, che dopo aver appeso le scarpette al chiodo ha lavorato a lungo come opinionista in televisione, i successi non sono mancati nemmeno con la maglia della Juventus, con cui ha giocato fino al 1985 prima di chiudere la carriera al Milan e poi al Verona. Per lui, con il club bianconero, due campionati, una coppa Italia, una Coppa dei Campioni (quella terribile dell'Heysel), una coppa delle Coppe e una Supercoppa. Per lui, il 1982 portò anche il Pallone d'Oro.