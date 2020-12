Le letterine di Babbo Natale volano appese ai palloncini - foto

Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria sono state annullate diverse manifestazioni, tra queste anche l’ormai tradizionale appuntamento di dicembre con i mercatini e il lancio delle letterine per Babbo Natale.

Per non lasciar cadere questa tradizione, i sindaci di Gattinara, Lenta e Lozzolo - Daniele Baglione, Giuseppe Rizzi e Roberto Sella - hanno trovato una soluzione unitaria.

«Abbiamo pensato – spiegano - il modo di far avere le letterine dei nostri bambini a Babbo Natale: non si potevano deludere i nostri piccoli concittadini, così abbiamo deciso di unire le forze e collaborare insieme per regalare un pò di serenità ai bimbi. Grazie alla collaborazione della Pro loco di Gattinara e delle dirigenze degli Istituti comprensivi e alle insegnanti, in piccoli gruppi abbiamo fatto recapitare “per posta aerea” le letterine attraverso i palloncini colorati, rigorosamente biodegradabili, lanciati in cielo direttamente dai nostri bimbi».