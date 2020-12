Risse e rapine nelle notti della "movida": tre giovani a processo

Lesioni personali e rapina in concorso: con queste accuse tre giovani di origine marocchina sono finiti a processo per i ripetuti episodi che, nell'inverno 2018, hanno avuto come teatro la zona dell'ex Montefibre attorno ai locali notturni più frequentati dai giovani, ma anche per un'aggressione avvenuta in pieno giorno nell'area dell'Antico Ospedale.

Più volte, nel corso di quell'inverno, le forze dell'ordine erano intervenute nella zona della cosiddetta “movida” vercellese per sedare risse scoppiate tra gli avventori dei circoli della zona. Risse che poi, trasferendosi in strada, finivano per coinvolgere un numero rilevante di giovani e giovanissimi, talvolta del tutto estranei alle vicende. Così era stato, ad esempio per un giovane vercellese che, mentre stava fumando una sigaretta, si era visto piombare addosso un'auto a bordo della quale viaggiavano alcuni giovani che, dopo essere stati coinvolti in una rissa, stavano tentando di scappare dai rivali e che, nella fuga precipitosa, avevano perso il controllo del mezzo. Il giovane, in quell'occasione, aveva rimediato una frattura alla gamba e un grande spavento: secondo le indagini a creare la rissa erano stati i tre imputati, descritti come giovani rissosi, «che facevano sempre casino» dal buttafuori del locale, anche lui maghrebino e anche lui coinvolto in uno degli episodi finiti nel fascicolo d'inchiesta.

Ai tre vengono contestate anche l'aggressione a un giovane al quale, probabilmente, volevano sottrarre il portafoglio. «Già mentre eravamo in coda fuori dal locale quei tre spintonavano e cercavano di saltare la fila – ha raccontato alla corte uno dei ragazzi testimoni dell'episodio – poi all'interno a un certo punto ho visto che erano attorno a un mio amico e uno lo ha colpito al capo con una sbarra, facendolo finire a terra». In quell'occasione l'intervento della Polizia aveva permesso di risalire ai presunti aggressori: uno era stato fermato nelle vicinanze del locale, due in auto a pochi metri di distanza. Nella confusione, però, era già stato difficile anche allora capire chi avesse colpito e, a distanza di tempo, la situazione risulta tuttora complessa da affrontare.

Più chiaro quanto accaduto, invece, nell'area dell'Antico Ospedale nel corso di un movimentato pomeriggio in cui i tre imputati si sarebbero resi protagonisti di ben due episodi criminosi: la rapina di una cassa audio ai danni di un coetaneo e l'aggressione al buttafuori del locale, che, sui social, aveva anche fatto commenti pesanti sul loro comportamento. Gli episodi, infatti, sono stati parzialmente ripresi dalla videosorveglianza dell'area e dunque anche la ricostruzione è risultata più semplice.

«Quando sono passato dalla zona – ha raccontato il buttafuori – li ho salutati perché li conoscevo, ma loro hanno iniziato a prendermi a male parole e uno mi ha tirato una pietra. Io ho reagito, mi hanno inseguito e a un certo punto uno mi ha colpito con un bastone». Nell'area era poi intervenuta una volante allertata da una poliziotta fuori servizio e anche la cassa rapinata era stata recuperata.

Ai tre è ascritto anche un altro episodio: un'aggressione ai danni di un minorenne, preso a pugni senza un motivo, all'interno di un locale della zona ex Montefibre. Un episodio di cui si parlerà nel corso della prossima udienza del processo davanti alla Corte presieduta dal giudice Enrica Bertolotto.