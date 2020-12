Cade durante una camminata in montagna: Soccorso Alpino in azione in Valsesia

Brutti momenti per un minorenne che, nel pomeriggio di mercoledì, dopo essere uscito a fare una camminata in solitaria a monte della frazione Cervarolo (comune di Varallo), è scivolato procurandosi un trauma a un ginocchio che gli ha impedito di proseguire la discesa verso valle.

Intorno alle 17.15 il ragazzo ha effettuato una chiamata di emergenza al 112 che ha girato l'intervento alla centrale operativa del Soccorso alpino: poiché il buio non consentiva l'invio dell'eliambulanza, sono state mobilitate le squadre a terra del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza che hanno raggiunto il giovane, gli hanno stabilizzato la gamba e lo hanno protetto dal freddo con le coperture termiche. In seguito lo hanno trasportato in una zona meno impervia dove un sanitario del Soccorso alpino gli ha fornito le prime cure.

Il trasporto verso valle è proseguito con difficoltà a causa della neve abbondante, caduta nei giorni scorsi: per l'occasione è stata adoperata una barella di nuova generazione che può scivolare sulla neve o essere sollevata dal terreno. In questo modo, intorno alle 19.30,il ragazzo è stato consegnato all'ambulanza che lo ha trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti e per le cure del caso.