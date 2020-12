Dal Lions 30 quintali di alimenti per il Banco di via Paggi

Oltre 30 quintali di generi alimentari suddivisi in 156 borse: questo il materiale consegnato lo scorso mercoledì dal Lions Club di Vercelli al Gruppo Alimentare di via Paggi che provvederà a distribuirlo alle famiglie bisognose della città. «Faremo in modo che queste donazioni vadano a chi ha davvero necessità di riceverle - hanno dichiarato Wanna Goddi, Valeria Simonetta e Roberta Rossi - Ringraziamo di cuore il Lions a nome nostro e di tutta la cittadinanza». «Abbiamo scelto di destinare i soldi della tradizionale cena di Natale a questo service che ci sembrava più pertinente con il momento che stiamo vivendo e con il nostro spirito di servizio - ha spiegato il presidente dei leoni bicciolani Vincenzo Antona - Un plauso a tutti i soci che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa e a chi ha contribuito anche operativamente imbustando le derrate alimentari. Un grazie anche ai Leo che hanno donato 156 pandorini». Presente alla consegna anche l’assessore Ombretta Olivetti.