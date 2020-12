Santhià, la Rsa riapre ai parenti: tamponi rapidi prima degli incontri

«La possibilità di effettuare le visite - spiega il sindaco, Angelo Cappuccio - è stata concessa solo perché la nostra casa di riposo attualmente vede sia gli ospiti che gli operatori tutti negativi. E, per continuare a garantire ai nostri ospiti la massima sicurezza sono stati predisposti e verranno effettuati tamponi rapidi ai parenti prima degli incontri. Ho richiesto personalmente al Sisp dell'Asl Vercelli di poter avere gratuitamente tamponi rapidi per le visite dei parenti e, insieme alla dottoressa Virginia Silano, responsabile del Sisp ho ritirato all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli e consegnato personalmente i tamponi che serviranno per garantire le visite agli ospiti della Rsa in sicurezza».