"Cambiamo!": «Spostamenti di Natale: il Governo ci ripensi»

Riceviamo e pubblichiamo.

“Si devono consentire gli spostamenti tra i Comuni, almeno quelli più vicini per favorire il ricongiungimento famigliare”

Cambiamo! Vercelli e la Provincia sostiene la posizione della Regione Piemonte, di Uncem, Ancpi, Anci, Ali e Uli per il ricongiungimento familiare durante le feste Natalizie.

Le regole devono essere dettate con logica ed è fondamentale condividere i pareri delle regioni al fine di chiarire le diversità dei territori.

Non parliamo di diritti Costituzionali di diritti della persona o altro ma di semplice logica che si deve applicare alle esigenze della popolazione in un periodo che sotto il profilo spirituale e degli affetti è altamente significativo per gli Italiani.

La provincia di Vercelli è molto variegata, passiamo da aree di pianura ad aree montane estremamente diversificate e caratterizzate da piccoli comuni distanti pochi Km.

Secondo il DPCM del 3 dicembre saranno vietati gli spostamenti tra comuni anche se molto vicini, molte famiglie non potranno ricongiungersi per l’evento del Santo Natale. Non si tratta di un capriccio dei cittadini vercellesi ma di banale constatazione di quello che sarà. A titolo di esempio chi ha i genitori ad Asigliano e non potrà andare a Formigliana o Pezzana, chi vive a Vercelli non potrà rinnovare tradizioni storiche a Borgo Vercelli o Desana.

Salendo verso nord ci vediamo nel caso limite di Gattinara e Lozzolo, comuni attigui in cui si entra e si esce diverse volte dai loro confini percorrendo la SP 142.

E’ un esempi limite ma neanche più di tanto; numeri alla mano nella nostra provincia abbiamo una densità abitativa di 84 abitanti per kmq, Vercelli città ha una densità abitativa di 583 ab/kmq, Milano o Roma hanno rispettivamente 7643 e 2190 ab/kmq. Risulta palese la disparità di trattamento verso i cittadini italiani.

Come gruppo dissentiamo su tali scelte e nel sostenere il Governatore Cirio invitiamo il Governo Conte a fare un passo indietro e visto il numero di forze dell’ordine impegnate, provare (perlomeno) a modificare il decreto prevedendo una valutazione di spostamento provinciale o tuttalpiù entro un raggio km massimo dal comune di residenza al comune di destinazione

Come Lei ha detto Presidente Conte questo Natale sarà diverso e più difficile, lo è stato tutto il 2020, cerchi per favore di fare gli sforzi affinché sia almeno questo Natale un po’ meno triste grazie al calore di un pasto condiviso con i nostri famigliari.