Pubblico impiego in sciopero: presidio in via Veneto

Anche a Vercelli è in programma un presidio, nella giornata di oggi, mercoledì 9 dicembre, in occasione dello sciopero per 24 ore l'intero comparto del pubblico impiego. Cgil, Cisl e Uil, categoria pubblico impiego, chiedono assunzioni nei servizi pubblici, per compensare i 500.000 lavoratori che usciranno nei prossimi due anni dall'amministrazione pubblica; maggiore sicurezza per chi eroga i servizi e chi ne usufruisce; lotta al precariato e rinnovi contrattuali dopo vent'anni di stallo. Ogni singolo settore ha poi una serie di temi specifici da portare all'attenzione dello Stato. In occasione dello sciopero dei servizi pubblici Fp Cgil, Cisl e Uil Vercelli organizzano un presidio, dalle 10 alle 11 a Vercelli, in corso Libertà angolo via Vittorio Veneto.