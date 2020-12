Omicidio Bessi: ergastolo per Giovanni Perini

Massimo della pena, così come richiesto dall'accusa, per Giovanni Perini, il pensionato oggi 72enne, accusato di aver ucciso nel 2018 Antonello Bessi, conosciutissimo artigiano che riparava biciclette e che, per tanti anni aveva avuto il negozio in via Paggi.

La sentenza di condanna all'ergastolo della Corte d'Assise di Novara è arrivata nella mattina di mercoledì e accoglie l'impianto accusatorio sostenuto in aula dai pubblici ministeri Davide Pretti e Rosamaria Iera: Perini, che doveva rispondere di omicidio volontario e rapina, avrebbe assassinato il ciclista per moventi economici legati a denaro chiesto in prestito e non restituito.

Scontato l'appello da parte dei legali del pensionato, Maria Grazia Ennas e Francesca Orrù, che, nella requisitoria, avevano sostenuto la contradditorietà e a volte anche l'assenza di prove a carico del loro assistito.