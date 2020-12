In Duomo l'addio al dottor Franco Barillà

Viene celebrato giovedì alle 10 dicembre alle 15, in Duomo, il funerale di Franco Barillà, stimato medico di famiglia in diversi centri del vercellese, morto a 62 anni a causa del Covid che lo aveva colpito più di un mese fa.

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 9 dicembre alle 17, sempre in Duomo verrà recitato il rosario in memoria del medico.

Intanto sono moltissimi i ricordi commossi da parte di amici e pazienti che, in queste ore, si stanno stringendo alla compagna Bea e ai figli Antonio e Federica, al padre Antonio colpiti da un grande lutto.

«Franco era un uomo di grandi valori aveva il sorriso per tutti e una parola affettuosa, non parlava mai male di nessuno e nn si lamentava mai anzi era sempre disponibile.... Merita di essere ricordato da tutti per quello che ha fatto perdendo la vita per amor dei suoi pazienti» è il ricordo commosso di tante persone.