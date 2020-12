Un click per aiutare la Diapsi: al via la campagna "Il mio dono"

Sos dalla Diapsi, vittima "collaterale" della pandemia: «Il Covid - spiega la presidente, Lorena Chinaglia - ha bloccato gran parte delle nostre attività di raccolta fondi: niente pesche benefiche, niente vendita di fiori, nessuna possibilità di raccogliere i fondi per co-finanziare i nostri progetti. E, d'altro canto, nessuno dei decreti Ristori ha preso in considerazione le realtà come la nostra. Dunque ci troviamo in grande difficoltà perché ci sono venuti a mancare due terzi dei fondi che riuscivamo a raccogliere attraverso le nostre attività. Per questo l'annuale campagna “Il mio dono” di Unicredit è, quest'anno, ancora più importante».

Diapsi, che da anni, partecipa alla maratona benefica, chiede un aiuto particolare ai vercellesi: CLICCANDO QUI è possibile dare il proprio voto alla campagna promossa da Unicredit: non costa nulla e, al raggiungimento del 150° voto, Unicredit trasformerà i punti raccolti in contributi economici diretti all'associazione. Qualora di volessero inoltre donare almeno 10 euro, oltre al contributo in denaro, si creeerà un "bonus" ulteriore: Unicredit moltiplicherà il valore del voto, aggiungendone altri 5 (del valore di circa un euro uno).

«Non ci siamo mai fermati in questi mesi - spiega Chinaglia – abbiamo mantenuto il personale impiegato e proseguito gli impegni presi con i progetti di inserimento lavorativo del laboratorio “Brein” che, per i nostri utenti rappresenta un'àncora per restare legati alla quotidianità e anche per guadagnare qualche soldo utile nella vita quotidiana. Ma le misure anti contagio hanno reso impossibili molte delle nostre tradizionali attività di raccolta fondi». Per questo, in un 2020 così tormentato, l'appoggio del vercellesi è ancora più importante.

Accanto a Diapsi ci sono gli amici che sempre l'hanno sostenuta e c'è un amico speciale, Carlo Olmo, che non ha fatto mancare il suo appoggio morale e materiale alle attività dell'associazione. «Noi siamo abituati a lavorare e trovare sempre idee nuove - aggiunge Chinaglia -. Ora chiediamo l'aiuto dei vercellesi, propronendo loro anche di pensare a un dono solidale per questo Natale così difficile e invitandoli a visitare il nostro laboratorio Brein».

Nel laboratorio, oltre ad ammirare le belle creazioni e gli utili oggetti realizzati attraverso il riuso dei tessuti, è anche possibile avere un aiuto per votare il progetto, qualora non si avesse sufficiente dimestichezza con internet. Brein, che si trova nel chiostro di San Pietro Martire, con ingresso da via Dante 93 o dall’area dell’Antico Ospedale, è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Il sabato dalle 10 alle 13.