"Infiltrazioni, degrado del calcestruzzo, armature ossidate. Per il cavalcaferrovia di corso Avogadro servono 5 milioni"

Degrado generale di tutte le strutture in calcestruzzo, degrado marcato ed erosione delle testate delle travi di bordo e delle sommità dei pilastri delle pile. Ma anche possibili infiltrazioni d'acqua nelle travi a cassone, dilavamento di tutte le superfici delle travi in corrispondenza degli appoggi, marcato degrado delle pareti prefabbricate con distacco di calcestruzzo, esposizione delle staffe in corrispondenza delle testate, esposizione e ossidazione delle armature.

Sono i principali motivi tecnici per i quali, nel settembre 2019, l'amministrazione comunale ha richiesto al ministero un contributo di 5 milioni di euro per i lavori di ristrutturazione e risanamento del cavalcaferrovia di corso Avogadro, chiuso al traffico da lunedì. Una chiusura sulla quale si sono accese immediate polemiche politiche.

Nella serata di martedì, in risposta a una nota del PD, i partiti di maggioranza sono andati a ribadire l'impegno dell'amministrazione sul dossier cavalcaferrovia, e a corredo delle dichiarazioni, arriva ora il contenuto della relazione di richiesta del contributo.

La stima di spesa per la ristrutturazione, secondo le carte del Comune, è ben superiore, 6 milioni 750mila euro.

Nel contempo, sottolinea il documento del Comune, è stata eseguita una valutazione preliminare strutturale volta a determinare la sicurezza dell'opera e a consentire le prove di carico in sicurezza. E sulla scorta dei risultati, era poi arrivata la decisione di ridurre la portata ai mezzi inferiori alle 20 tonnellate.

Il Comune completa la pratica di richiesta finanziamento ribadendo l'importanza di intervenire quanto prima, in considerazione del degrado progressivo al quale si prevede che possa andare incontro l'opera. Nel frattempo i controlli sul manufatto sono andati avanti, fino alla preoccupante relazione dei giorni scorsi che ha portato alla chiusura del ponte.