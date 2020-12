Hockey Thiene - Engas Hockey Vercelli 5-9

Engas Hockey Vercelli espugna, anzi, assalta il Pala Ceccato di Thiene, portandosi a casa un sonoro 5-9.

La partita è divisa nettamente, nel suo andamento, in parti che ricalcano il minutaggio dei due tempi: il primo, combattuto, con le squadre che si rispondono colpo su colpo e il secondo, con un Hockey Thiene in calo, domato e messo sotto dalla carica dei vercellesi. Fra i bicciolani, in grande spolvero Maniero e Moyano, autori di 3 reti a testa, anche se a fare la differenza ed impressionare è sempre la compattezza di squadra e l’armonia fra gli elementi di una rosa ampia e in grado di colpire in ogni sua variante di messa in campo. Nell’ Hockey Thiene si distingue Retis che insacca la pallina quattro volte alla spalle di Errico.

Prossima partita di Engas Hockey Vercelli in trasferta sabato 12 dicembre alle 20.45 contro Seregno.

Uno sguardo alla classifica del girone A di serie A2: Engas Hockey Vercelli è seconda con 10 punti alle spalle di Roller Bassano che conduce con 12 punti e davanti a Montecchio Precalcino e Hockey Thiene a 9.

Tabellino:

Formazioni. Hockey Thiene ASD: Sperotto (C), Casarotto, Retis, Luotti, in porta Dalla Vecchia, Gugliemi, Ballardin, Pavan, Conzato, Dalle Carbonare. Allenatore: Thiella.

Engas Hockey Vercelli: Errico fra i pali, Motaran (C), Ehimi, Perroni, Ferrari, Maniero, Moyano, Brusa, Lo Priore. Allenatore: De Rinaldis.

Arbitro: Matteo Fermi.

Reti:

1°T: 2’28 Motaran (HV) 0-1; 3’03 Retis (T) 1-1; 4’42 Sperotto (T) 2-1; 5’32 Maniero (HV) 2-2; 11’39 Retis (T) 3-2; 16’55 Maniero (HV) 3-3; 20’37 Moyano (HV) 3-4; 21’10 Retis (T) 4-4.

2°T: 3’41 Moyano (HV) 4-5; 6’09 Maniero (HV) 4-6; 9’58 Retis (T) 5-6; 12’34 Perroni (HV) 5-7; 17’17 Ferrari (HV) 5-8; 22’21 Moyano (HV) 5-9.