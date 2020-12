Il PD al fianco dei lavoratori della Cerutti

Il Partito Democratico di Vercelli ribadisce solidarietà ai lavoratori della Cerutti e alle loro famiglie. Stiamo continuando a monitorare e seguire la drammatica vicenda della chiusura dello stabilimento vercellese, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione su questa vicenda e verificare che tutti gli attori politici stiano operando al meglio per tutelare i lavoratori coinvolti e individuare soluzioni per l’insediamento di nuovi soggetti imprenditoriali.

Dopo la promozione di un consiglio comunale straordinario sul tema a giugno e la presentazione di un’interrogazione lo scorso ottobre, il 4 dicembre abbiamo organizzato un evento incentrato sulla Cerutti, pubblicato sul canale Facebook del circolo PD di Vercelli e rilanciato anche sulla pagina del Segretario Regionale Paolo Furia. Nel corso dell’evento abbiamo avuto come ospite Ivan Terranova, Segretario Provinciale della Fiom, che ha dialogato con Alberto Fragapane, capogruppo PD in consiglio comunale. L’evento è stata l’occasione per ascoltare dalle parole di Terranova le varie fasi che hanno portato alla chiusura dello stabilimento, gli ultimi aggiornamenti in materia. Sono anche stati avanzati alcuni stimoli alla politica affinché il tema della conservazione e del rilancio del lavoro sia posto al centro dell’agenda.

Infine l’evento è stata l’occasione per illustrare una nuova interrogazione protocollata nella mattina del 4 dicembre, nella quale il gruppo PD (primo firmatario il consigliere Cressano) ha chiesto all’Amministrazione comunale se si stia attivando per pubblicizzare il bando regionale “Contratto di insediamento”, che favorisce l’interesse e lo sviluppo di investimenti imprenditoriale in Piemonte e potrebbe rappresentare un’importante viatico per l’acquisto e la riconversione a nuovi utilizzi dell’area della Cerutti.

In queste ore ci stiamo attivando tramite il Consigliere Regionale PD Domenico Rossi così che il tema venga posto anche direttamente in Regione.

Infine stiamo pianificando un secondo appuntamento più ampio sul tema del lavoro, con la partecipazione di tutte le sigle sindacali e di esponenti politici del Partito Democratico di livello nazionale e regionale.