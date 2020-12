«Cavalcavia Avogadro: noi pensiamo alla sicurezza, non alle polemiche strumentali»

Riceviamo e pubblichiamo.

Fatta questa premessa, si rimarca il fatto che l’eredità amministrativa che il PD e la sinistra hanno lasciato alla città di Vercelli è la seguente: cavalcavia con problemi strutturali, la maggior parte delle piste ciclabili da rivedere poiché disegnate in gran fretta senza rispettare le norme del codice della strada, gran parte del bilancio strutturato con denaro proveniente dalla vendita dei terreni ad APRC che non si è concretizzata (per inadempienza del contraente scelto sempre dall’ex sindaco Maura Forte), con l’appalto per la copertura della piscina firmato qualche ora prima delle elezioni (che se fosse stato revocato dall’attuale Amministrazione avrebbe condannato i vercellesi a non nuotare per molti altri anni), un appalto per la manutenzione del verde pubblico che ha lasciato la città nelle condizioni che conosciamo e che l’Amministrazione guidata da Andrea Corsaro si appresta a modificare.