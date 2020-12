Stroppiana piange Pino Lupolo: il mister dalla simpatia travolgente

Stroppiana e il calcio amatoriale piangono la scomparsa di Giuseppe Pino Lupolo, 77 anni, punto di riferimento per la squadra di calcio del paese, ma soprattutto persona apprezzata e conosciuta da tutti per la simpatia, la battuta pronta, la disponibilità.

Era stato ricoverato in ospedale per alcuni problemi problemi cardiaci ed è spirato nella notte. «Siamo basiti e attoniti di fronte a questa notizia - scrive con commozione il sindaco Maria Grazia Ennas -: Un altro personaggio storico del nostro paese che se ne va e raggiunge tutte le persone che quest’anno ha strappato alla nostra piccola comunità... Mister storico e indiscusso dei Los Nimalo, la squadra di calcio che lui amava. A Severina, Alberto ed Elena giunga un abbraccio fortissimo da parte del Sindaco, dell’intera amministrazione comunale e di tutta la comunità. Ci mancherai Pino... ci mancherà la tua cordialità, la tua battuta sempre pronta».

E, nella comunità di Stroppiana, la notizia è stata accolta con grande dolore: Lupolo era davvero l'anima della squadra di calcio. Basta fare un giro sulla pagina social del gruppo per vederlo impegnato a tagliare l'erba o a festeggiare in mezzo ai suoi ragazzi, sempre con un sorriso schietto e contagioso. Anche dopo aver lasciato la panchina, nel 2017 - dopo 30 anni di attività - era rimasto vicino alla squadra e ai suoi ragazzi.

«Se ne va un pezzo importante di Stroppiana. E con lui certamente la sua disponibilità, il propendere al prossimo, allo sport e al bene dei ragazzi», ricorda un concittadino, mentre un altro sottolinea la capacità di Lupolo di farsi voler bene dalle persone che incontrava.

Nella vita aveva lavorato a lungo alla Ykk di Prarolo, dove era un caporeparto molto apprezzato per il carattere buono e disponibile con tutti; ma i paese lo ricordano anche per il negozio di alimentari: molti ricordano i suoi affettati o i panini che venivano acquistati per le merende nei giorni di rientro a scuola. Un punto di riferimento anche sul lavoro: sempre di buonumore, sempre con la battuta pronta, sempre corretto verso tutti.

Una grande perdita per il paese e per quanti lo hanno incontrato sulla loro strada.