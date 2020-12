Aveva in casa sette dosi di eroina, già pronte per essere vendute, oltre a materiale per il taglio e il confezionamento della droga.

Un 50enne di Gattinara O.C., già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della stazione cittadina per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio: a conclusione di un'attività di indagine, i Carabinieri hanno perquisito la sua abitazione, trovando la droga e il materiale da confezionamento che sono stati sequestrati.