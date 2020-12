«Ciao Matilde, amica mia: ora farai cantare gli angeli»

Il mondo della scuola e della musica piangono Matilde Rosetta, 82 anni, figlia del celebre compositore Giuseppe Rosetta e a sua volta valente musicista. Era stata prima insegnante di educazione musicale alla scuola media Avogadro, quindi alla Vallotti aveva tenuto corsi di canto corale, solfeggio e pianoforte, lasciando sempre un ricordo indelebile in colleghi e allievi. E' morta in seguito a una caduta accidentale, nella Rsa in cui si era ritirata a vivere da tempo. Lascia il fratello Vittorio, anche lui pianista e direttore di coro, le cugine e le nipoti.

A ricordarla, in questo contributo che volentieri pubblichiamo è l'amica e collega insegnante Sandra Brunetti.

Che brutto momento hai scelto per andartene, amica mia!

Però, a ben vedere, proprio in questi giorni potresti essere di grande aiuto, Lassù, in quel cielo in cui hai creduto sempre, senza la minima incertezza. Forse ti aspettavano per affidarti l’incarico di organizzare lo spettacolo della Natività, con pastori e pecore vere, con cantori ferratissimi in Latino che pronunceranno in modo ineccepibile i versi del Panis Angelicus e non avrai paura di fare figuracce davanti al pubblico degli Angeli.

”Mi raccomando, controlla la pronuncia che in prima fila vedo seduta una signora che ha studiato….”... Ti vedo: indossi una gonna blu e una camicia di seta gialla, seduta al pianoforte stai apostrofando il tuo coro di Cherubini che, saranno anche angioletti, ma pur sempre bambini e, come tali vivacissimi. La tua voce stentorea li farà trasalire esattamente come succedeva qui sulla terra coi nostri alunni! Ricordi le prove? Erano sempre un disastro e noi ci guardavamo sconfortate, rassegnate all’inevitabile fiasco. Sospirando mi dicevi “Lo sai che sei pazza, vero? Come si fa anche solo a immaginare che questi scalmanati all’improvviso si trasformino nei personaggi soavi che animano i dipinti sacri, i tuoi tableaux vivants! Che idea del cavolo! Mi farete schiantare tu e quell’altra matta di Lina, dopo che avete preteso di far scendere una ragazzina dal soffitto del teatro, va beh, imbragata e con l’aiuto di un pompiere, ma era pur sempre una follia, chi vi ferma più? L’anno prossimo niente stranezze, niente colpi di genio, se sopravviviamo a quest’anno dovremo avere giudizio…"



Poi, magicamente, tutto si sistemava, le espressioni dei nostri attori si facevano serie e compunte, il suono dei flauti intonato e armonioso, Corrado lasciava docilmente il posto all’Arcivescovo con grande sollievo del Preside, e le strofe del Panis angelicus salivano, perfette, sulla volta della Chiesa. Neanche Bocelli avrebbe potuto pronunciarle meglio.

Finalmente ti giravi verso il pubblico e sorridevi strizzandomi l’occhio. “Mi raccomando, ragazze, sempre insieme, anche l’anno prossimo, noi siamo i tre moschettieri dell’Avogadro!!!”.



Buon Natale, Matilde, aspettaci e intanto prepara la strada anche per un nostro ingaggio!